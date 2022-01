Lega, “intervenire con coraggio su caro bollette, Governo sostenga imprese bresciane”

(red.) “Serve un intervento coraggioso da parte del Governo per sostenere famiglie e imprese che anche nel territorio bresciano sono fortemente danneggiate dai rincari delle bollette di luce e gas. Gli aumenti stanno raggiungendo cifre ormai insostenibili e c’è il serio pericolo che questa situazione metta in ginocchio interi settori. Il caso citato da Matteo Salvini della torneria di Lumezzane è solo uno dei tanti esempi di aziende colpite dal caro energia, che rischia di far capitolare decine di realtà del territorio. Come Lega abbiamo sempre ritenuto prioritarie le esigenze di famiglie e imprese in questa emergenza e, dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, finalmente il Parlamento può tornare a lavorare su temi concreti come questo. Occorre agire subito e concretamente per dare un sostegno adeguato, siamo di fronte ad un’emergenza nazionale e non c’è più tempo da perdere”.

Così in una nota i parlamentari bresciani della Lega: il senatore Stefano Borghesi ed i deputati Simona Bordonali, Giuseppe Donina, Paolo Formentini, Eva Lorenzoni, Matteo Micheli, Raffaele Volpi.