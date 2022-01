Cecchetti (Lega): “Federazione italiana di centrodestra è il futuro”

(red.) “La federazione di Centrodestra in un’unica casa comune, cementata dai valori cristiani, occidentali, una federazione ispirata a valori liberali e conservatori, è la strada da seguire per dare le risposte che i cittadini italiani attendono. Matteo Salvini è l’unico vero leader in grado di guardare al domani e ha giustamente indicato il modello del Partito Repubblicano statunitense come faro da seguire per modellare l’attuale Centrodestra in una grande forza politica in grado di governare per più legislature, con una grande maggioranza solida e coesa, basata un programma comune di valori e ideali in cui riconoscersi e ritrovarsi. Il centrodestra è maggioritario nel sentimento dei cittadini italiani, ma deve diventare maggioranza anche a livello programmatico e politico e questa è la strada da seguire.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.