Caro Bollette, Josehf Facchini (Lega): ”Grazie Salvini per attenzione al territorio”

(red.) “La battaglia di Matteo Salvini e della Lega contro il caro-bollette oggi prende come riferimento gli esorbitanti aumenti dell’energia per una torneria di Lumezzane, che si è vista aumentare i costi in maniera esorbitante”. Lo dichiara il sindaco di Lumezzane, Josehf Facchini, in una nota stampa. “Purtroppo questo è solo uno dei tanti casi di come i rincari stiano danneggiando non solo le tante attività produttive del nostro territorio ma anche le nostre famiglie e le strutture comunali energivore, come ad esempio le nostre Piscine. In questa situazione di difficoltà, fa comunque piacere l’interessamento per il nostro territorio che (come tanti altri) sta subendo questa crisi in maniera molto forte. Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza nazionale che si può e si deve combattere con ogni mezzo possibile, altrimenti si corre il serio rischio di mettere in ginocchio interi settori e distretti fortemente industrializzati come il nostro. Dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, finalmente anche il Parlamento può tornare ad occuparsi di temi concreti come questo. Da tempo Matteo Salvini è impegnato sul fronte del caro bollette all’interno del Governo e l’auspicio è che il Presidente Draghi, dopo la parentesi di questa settimana, raccolga le istanze che la Lega porta avanti per cercare di risolvere questo problema”.