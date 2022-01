Sinistra italiana Brescia: Mattia Datteri è il nuovo coordinatore cittadino

(red.) Il Congresso delle iscritte e degli iscritti di Sinistra italiana della città di Brescia, svoltosi nella serata di Mercoledì 26 gennaio, ha eletto Mattia Datteri nuovo Coordinatore cittadino del partito. Insieme a lui l’assemblea ha individuato Pedro Bonometti come Tesoriere e Beppe Almansi come responsabile organzzativo. Le priorità emerse nel dibattito sono un sempre più approfondito radicamento del partito in città e la sfida delle amministrative 2023.

Nella sua relazione Datteri ha ribadito la volontà di proseguire l’esperienza della lista Sinistra a Brescia rafforzandone la natura ecologista e solidale ed ha sottolineato la necessità di proseguire il buon governo della città e il consolidamento della coalizione in vista della rinnovo dell’amministrazione cittadina.

A tal fine Sinistra italiana della città di Brescia invita tutte le forze che sostengono l’attuale maggioranza a riunirsi al più presto per definire spazi di confronto in grado di definire contenuti e programmi e delineare le figure più adatte ad assicurare a Brescia altri anni di buon governo e di solida amministrazione. Sinistra italiana si adopererà in tal senso, assicurando fin da ora la propria disponibilità al confronto.