Cecchetti (Lega): “Giorno della memoria per 365 giorni l’anno”

(red.) “Non sono per le commemorazioni un giorno l’anno e a seguire l’indifferenza negli altri 364 giorni. Per questo auspico che le riflessioni profonde che ognuno di noi farà inevitabilmente oggi, nel giorno della memoria, non si disperdano da domani. Riflettiamo e ricordiamo ogni giorno sull’orrore e sull’odio, ma partendo dal nostro cortile, da quanto accade sotto i nostri balconi: bambini che a 10 anni si insultano urlandosi ‘sporco ebreo’, vandali che imbrattano le targhe commemorative, come capitato la settimana scorsa nel milanese a Parabiago con una targa per le Foibe, haters che insultano o minacciano Liliana Segre sui social. Ricordiamo e riflettiamo 365 giorni l’anno, non solo oggi.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.