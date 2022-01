Cecchetti (Lega): ennesimo episodio di violenza contro una nostra sede

(red.) “Ormai abbiamo perso il conto. L’ennesimo atto vandalico contro una sede della Lega, avvenuto stanotte a Melegnano, rischia di essere una non notizia, per l’inquietante frequenza di questi attacchi. Le nostre sezioni sono da sempre un luogo di democrazia, aperte a tutti, ma ormai sono oggetto di violenza politica continua. Solidarietà ai nostri militanti e sostenitori di Melegnano, ma come coordinatore lombardo io inizio a essere preoccupato.” Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.