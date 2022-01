Mercoledì su Zoom il congresso fondativo del circolo cittadino di Sinistra italiana

(red.) Il Coordinamento provinciale della Sinistra Italiana di Brescia informa che “mercoledì 26 gennaio 2022 alle ore 20,30 in diretta su Zoom si terrà il congresso fondativo del circolo cittadino di Sinistra italiana Brescia”. Si tratta, prosegue il comunicato, di un “appuntamento fondamentale in vista della discussione sulle prossime elezioni amministrative del capoluogo che, ci auguriamo, possano trovare presto un ambito di discussione della coalizione in grado di individuare programmi e candidature al fine di mantenere il buon governo del centro sinistra nella città capoluogo”.

“Al congresso hanno diritto di candidatura e di voto tutte le compagne ed i compagni residenti nella città di Brescia”, prosegue la nota, “in regola con il pagamento della tessera di SI 2021.Invitiamo pertanto tutte e tutti le e gli iscritti residenti nella zona di Brescia a partecipare e ad invitiaamo tutte e tutti le e i simpatizzanti o interessati alla riunione. Sanciremo attraverso il voto delle iscritte e degli iscritti la nascita ufficiale del circolo ed eleggeremo la o il coordinatore e la o il tesoriere. Il link per partecipare alla riunione va richiesto alla mail sinistraitaliana.bs@gmail.com entro martedì 25 gennaio”.