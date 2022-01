Presidenza della Repubblica: “Basta candidature oscene, irricevibili, giochini, circhi e accordicchi”

(red.) Lunedì 24 gennaio inizieranno in Parlamento le votazioni per eleggere il presidente della Repubblica italiana. Alle ore 16 del 23 gennaio è in programma una manifestazione in piazza Vittoria a Brescia (in forma statica, con posti segnati, distanziati di un metro e mascherine FFP2).

“In questi giorni assistiamo all’ennesimo indecente teatrino della politica, che è ormai troppo spesso ridotta a meri giochi strategici, messaggi in codice, specchietti per le allodole. si legge in un comunicato a firma di diverse organizzazioni di base della sinistra cittadine e provinciali. “Al di là delle legittime e necessarie mediazioni, degli accordi che questa nomina richiede e che fanno parte integrante del lavoro politico, ancora una volta ci duole constatare che i nostri rappresentanti non sanno più parlare né delle persone né alle persone, persino in un momento così alto e fondamentale del nostro ordinamento”.

“Si è persa la sostanza, si sono perse la dignità e il senso di responsabilità che dovrebbero essere il faro di chi ha il grande privilegio di parlare a nome del popolo italiano”, prosegue la nota. “Basta candidature oscene, irricevibili e molto probabilmente di facciata. Basta giochini, circhi, accordicchi dietro porte chiuse, prese in giro, dichiarazioni folli o vuote. Chiediamo serietà a questa politica, affinché non si dimentichi di aver pianto e plaudito il presidente David Sassoli solo pochi giorni fa. Ai nostri rappresentanti chiediamo di essere degni del proprio ruolo: ragazzi, giudizio!”.

Firmato:

6000 Sardine Brescia

6000 Sardine Lago di Garda e Salò

Brescia per Mediterranea

Colori e Sapori

Io Accolgo

La Cittadella – Lonato

Maddalina la Fatina

Magnifica Salò Progetto Comune

Scelgo Salò

Verso il DES Basso Garda

(Adesioni in corso, aperte a tutti).