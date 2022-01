Giovani Comunisti di Brescia: “Perchè Draghi non affronta i problemi della sanità?”

(red.) I Giovani Comunisti di Brescia, con una lettera alla stampa, hanno esprtesso tutto il proprio dissenso sull’emergenza sanitaria e sulle criticità legate alla pandemia. “E’ sconcertante, dopo 3 anni dall’inizio del covid, che il governo Draghi e il ministro Speranza non affrontino i problemi reali della sanità pubblica, ripristinando e incrementando, ad esempio, la medicina territoriale e in generale le strutture sanitarie, che continuano invece ad essere sottodimensionate, grazie anche ai continui tagli che i vari governi di centrodestra e centrosinistra hanno fatto negli anni”.

“Ancora, poi, dopo 3 anni, si parla delle scuole, come riapriranno, se riapriranno, quando riapriranno, in grave confusione e prive degli strumenti necessari per la sicurezza, come la riduzione del numero degli alunni per classe, l’aumento degli organici, sistemi di purificazione dell’aria, tracciamento e anche qui, medicina scolastica, spazi più ampi, altro che sedie e banchi con rotelle, per non parlare dei trasporti, di cui si parla ancora di “ristori””.

“Tutti provvedimenti che, insegnanti, genitori, studenti e forze politiche come Rifondazione Comunista, chiediamo fin dall’inizio della pandemia e che oltre tutto erano anche contenuti nelle piattaforme dello sciopero dei sindacati di base e confederali del 10 dicembre scorso.

La tracotanza di un governo sostenuto da centrodestra e centrosinistra, che cura solo gli interessi delle imprese e dei profitti, si sta palesando per le tante falsità. Eppure, bisognerebbe restituire dignità alla scuola e la sicurezza necessarie per garantire il diritto costituzionale allo studio per tutti e tutte”.