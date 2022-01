Brescia in Azione, il primo congresso conferma Benzoni

(red.) “Entusiasmo e partecipazione hanno caratterizzato il primo congresso provinciale bresciano di Azione che si è tenuto nella mattinata di sabato 15 gennaio presso il Museo Mille Miglia di viale Bornata”, informa una nota. “I lavori sono stati introdotti da Davide Danesi, membro della commissione congressuale regionale, preceduti dalla relazione consuntiva del coordinatore provinciale uscente Fabrizio Benzoni e dai saluti dei rappresentanti delle istituzioni che hanno espresso gradimento per il lavoro svolto fino ad oggi da Azione, auspicando nel proseguo della buona politica sui territori”.

Per il consigliere regionale Niccolò Carretta, Brescia in Azione è l’esempio di come si possa organizzare in maniera efficace un partito locale. La sfida del 2022 è quella di diventare protagonisti riconosciuti del cambiamento, facendo passi avanti verso il bene comune. Transizione ecologica e tecnologica sono assi fondamentali su cui costruire i nostri progressi futuri.

L’onorevole Matteo Richetti si è congratulato per i risultati ottenuti e per la passione con cui il gruppo si approccia nell’impegno pubblico. Azione è polo attrattivo per numerosi giovani e cerca di dare risposte concrete ai loro bisogni. L’impegno politico è, ha concluso Richetti, coerenza tra il dire e il fare.

“Al centro del dibattito”, si legge ancora nel comunicato, “torna pertanto la parola ‘politica‘ intesa come amore per la propria città e per le cose che si fanno, con un dialogo dentro e fuori dalle istituzioni che può intercettare direttamente i bisogni dei cittadini. Questo congresso ha offerto numerose occasioni di riflessione e si attesta come primo momento assembleare politico in presenza dopo numerosi mesi di restrizioni sanitarie. Che sia di buon auspicio per il proseguo del percorso di Brescia in Azione”.

L’assemblea ha confermato Fabrizio Benzoni segretario provinciale. Ecco i componenti del direttivo provinciale:

· FABRIZIO BENZONI

· MONICA LIPPA

· ALDO COEN

· CRISTIANA ROTUNDO

· MARCO GARZA

· SARA BODON

· ALESSANDRO PONI

· SARA ACERBIS

· LUCIANO CONSOLATI

· VERONICA LANZONI

· ANDREA ALMICI

· ROSSELLA CAVALLI

· DAVIDE DANESI

· GIULIA SIGNORINI

· FEDERICO SCANZI

· FRANCESCO TOMASINI

· RICCARDO CANINI

· ALESSANDRO MACCA

· GIOVANNI BACCANELLI

· ALDO POLLONIO

· LUCA POMARICI

· MARCO PROFITA

· GIULIO OLIVIERO

· GERMANA RECUPERO

· ANDREA OCCHI

· SIMONA MURGIA

· RUBEN TONINELLI

· SAMANTA BUSI

· FABIO FILADELLI

· CHIARA PADULA

· GIANCARLO MACULOTTI

· IONELA STRUGARIU

· GIOVANNI ANDREOLI

· ANNALIA SILVANA COTTI COLTINI

· GIOVANNI CIATO

· ELENA SALVI

· LORENZO ROVATI

· ERMANNA GHIDINI

· MAURIZIO ZANFORLIN

· DAVIDE BASSINI

· SIMONE VALETTI

· RENATO BONASSI

· GIORGIO DAL PRA

· MANUEL ZAINA

· FABIO ALESSANDRINI

· EMILIANO GOZZOLI

· GIOVANNI GORIO

· ALEXANDRE BENEDETTI

· OMAR BOUKATHEM

· ALBERTO DAVIDE BROGLIA

Inoltre sono stati eletti i delegati all’assemblea nazionale:

· FABRIZIO BENZONI

· MONICA LIPPA

· MARCO GARZA

· CRISTIANA ROTUNDO

· ALDO COEN

· SARA BODON.