Movimento 5 Stelle, Nicola Di Marco nuovo capogruppo a Palazzo Pirelli

(red.) Nicola Di Marco succede a Massimo De Rosa alla guida del gruppo regionale del M5S Lombardia.

Nicola Di Marco (Capogruppo M5S): «Ringrazio il gruppo regionale del Movimento Cinque Stelle che all’unanimità ha scelto di darmi fiducia. Guidare il Movimento all’interno del Consiglio Regionale lombardo è motivo di enorme orgoglio. Un compito che porterò avanti con dedizione ai nostri valori e impegno a difesa dei nostri temi. Soprattutto qui in Lombardia, dove l’inadeguatezza del governo di centro destra si è manifestata in tutta la propria evidenza. Per poterci finalmente lasciare alle spalle tutto questo l’impegno del singolo non può bastare, serve la forza di un gruppo che lavora unito e il supporto di una rete di cittadini, che dobbiamo essere in grado di coinvolgere quale parte integrante di questo progetto. Solo così potremmo dare concretezza all’ideale di cambiamento che riteniamo la Lombardia meriti. Ringrazio chi mi ha preceduto, per il grande lavoro svolto, nonostante la complessità del momento e il più difficile dei contesti: quello di una pandemia mondiale»

Dopo oltre due anni, al termine di un mandato straordinariamente lungo dal momento che le regole interne al gruppo pentastellato prevedono la rotazione annuale del capogruppo, il passaggio di consegne di Massimo De Rosa: «Ringrazio i colleghi per avermi concesso così a lungo la loro fiducia. Il loro apprezzamento al lavoro svolto è ciò di cui continuerò ad andare maggiormente orgoglioso. In questi due anni abbiamo affrontato sfide fuori dal comune. Il Movimento cambiava, mentre il Mondo veniva sconvolto dalla pandemia. Nonostante ciò, la nostra voce ha continuato a farsi sentire in maniera chiara e coerente in Consiglio Regionale, difendendo i temi a noi cari quali: ambiente, salute e lavoro. Dove è stato possibile abbiamo ottenuto risultati importanti, quando non è stato possibile abbiamo lottato fino ad essere trascinati letteralmente fuori dall’Aula, come in occasione del voto sulla (non)riforma sanitaria. Il collega Di Marco è la scelta migliore per il gruppo e per il Movimento Cinque Stelle in Lombardia. La sua elezione all’unanimità è la conferma di capacità conclamate e di un gruppo unito e pronto ad affrontare le sfide che lo porteranno al voto del 2023».