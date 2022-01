Futuro dell’Europa, Evi (Europa Verde): “Cittadini vogliono svolta green”

(red.) “Dalle raccomandazioni dei duecento cittadini selezionati in modo casuale nell’ambito della Conferenza sul Futuro dell’Europa emerge chiaramente la volontà di un cambio di rotta” – dichiara l’eurodeputata Eleonora Evi, co-portavoce nazionale di Europa Verde, scelta tra i 9 europarlamentari italiani che prenderanno parte alle riunioni della COFE.

“Le proposte dei cittadini europei – aggiunge l’eurodeputata – si rivelano in linea con le battaglie che noi Verdi portiamo avanti da tempo: una completa revisione della politica agricola comune per dirottare i finanziamenti dalle grandi aziende agricole – che producono in maniera industriale – agli agricoltori virtuosi che producono in maniera sostenibile; una mobilità pulita, condivisa e diffusa, rimboschimento e riduzione del consumo di suolo, divieto dell’uso non necessario degli antibiotici negli allevamenti, un’economia circolare come stella polare per riorientare il nostro sistema produttivo.

La Conferenza sul Futuro dell´Europa, di cui venerdì e sabato prossimi si tiene plenaria a Strasburgo, è un’opportunità imperdibile per disegnare il volto nuovo dell’Europa che verrà e costruire uno spazio comune di confronto sulle sfide che ci attendono, per questo è fondamentale non sprecare questa preziosa chance di migliorare la nostra casa europea seguendo le indicazioni dei cittadini.

Sento fortemente la responsabilità del ruolo che ci è stato assegnato, pertanto il mio impegno sarà indirizzato a conferire centralità ai temi ambientali, a dare maggior potere agli strumenti partecipativi dei cittadini, come le Iniziative dei Cittadini Europei, e soprattutto a far sì che alle loro richieste facciano seguito proposte legislative concrete, affinché questo grande esperimento di democrazia partecipativa trovi pieno compimento” – conclude Evi.