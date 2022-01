Rincaro bollette e covid, “Regione sostenga gli impianti sportivi”

(red.) “Continuano a essere troppi gli impianti sportivi che non potranno riaprire a causa della crisi scoppiata con l’emergenza Covid e peggiorata dopo il rincaro delle bollette. Dopo gli aiuti del Governo, ora tocca a Regione Lombardia intervenire con misure fondamentali per mantenere in funzione un settore importante non solo dal punto di vista sportivo e ricreativo, ma anche medico”. Fabio Pizzul e Gian Antonio Girelli, rispettivamente capogruppo e consigliere regionale del gruppo del Pd, tornano sull’argomento, dopo la lettera inviata due settimane fa al Presidente Attilio Fontana e al Sottosegretario con delega allo Sport Antonio Rossi e rimasta ancora senza risposta.

“Per evitare chiusure e fallimenti, è necessario che dalla Regione arrivino sostegni – ribadiscono Pizzul e Girelli – anche con bandi che abbattano parte dei costi, sull’esempio della Regione Sardegna. L’importante è che la giunta lombarda non perda altro tempo e risponda velocemente all’allarme che le associazioni di categoria degli impianti natatori stanno lanciando e che richiede con urgenza una soluzione concreta e tangibile”.