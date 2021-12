Autonomia regionale, Cecchetti (Lega): “Per Lombardia e Veneto è un’urgenza”

(red.) “Bene hanno fatto oggi i governatori delle Regioni Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, a rimarcare nero su bianco l’urgenza e l’ineluttabilità di completare il percorso istituzionale per l’autonomia differenziata alle Regioni e far così funzionare ancora meglio l’amministrazione dei rispettivi territori, e a ribadire il ruolo centrale e decisivo che stanno avendo le Regioni in questa fase di emergenza, il loro ruolo ormai di prima linea con i territori e la conseguente necessità di avere più responsabilità nelle decisioni che riguardano i loro territori. Se ci fosse la volontà politica si potrebbe completare il percorso dell’autonomia regionale differenziata già entro la fine di questa legislatura, le Regioni che ne hanno fatto richiesta, come la Lombardia, il Veneto, il Piemonte e l’Emilia Romagna, sono pronte ad avere maggiore autonomia, con più competenze da amministrare e conseguentemente più risorse da gestire. L’autonomia differenziata gioverebbe a tutto il sistema nazionale, portando vantaggi per tutti perché decentrare le competenze e le relative risorse significa aumentare l’efficienza, implementando e migliorando i servizi offerti a tutti i cittadini.” Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.