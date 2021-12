Ospitaletto, Fratelli d’Italia al sindaco: “Ma intervieni in consiglio comunale mentre guidi l’auto?”

(red.) «Dopo alcuni giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, abbiamo potuto visionare attentamente il filmato dell’ultimo Consiglio Comunale del 30 Novembre scorso» – introduce nella nota stampa il circolo di Fratelli d’Italia di Ospitaletto “Paolo Borsellino”.

«Al primo punto dell’ordine del giorno, non possiamo che evidenziare, con notevole disappunto, che il sindaco Giovanni Battista Sarnico è intervenuto per oltre 10 minuti di diretta, collegandosi in remoto al Consiglio guidando un’autovettura, plausibilmente con il proprio telefono» – si legge nel comunicato di FDI per poi proseguire: «Riteniamo che il sindaco abbia mancato di rispetto a tutti i consiglieri e i dipendenti comunali presenti, oltre ad avere una tenuta comportamentale poco istituzionale e consona al suo ruolo».

Il gruppo locale di Fratelli d’Italia ha poi aggiunto ulteriori considerazioni, ponendo l’accento sulla questione delle riunioni istituzionali online: «Mentre la maggior parte dei Comuni limitrofi, considerato il miglioramento dello stato di emergenza in “zona bianca”, hanno scelto di ritornare in aula, l’Amministrazione ospitalettese continua a riunirsi da remoto. Con questa modalità, tuttavia, la partecipazione diretta dei cittadini è esclusa, senza contare gli irrisolti problemi di rete e di familiarità con l’uso della tecnologia, come nel caso della penultima riunione consiliare dove il Segretario Comunale ha avuto difficoltà a connettersi e quindi il consiglio è partito con 45 minuti di ritardo per questo motivo».

«In ogni caso» – conclude il movimento di destra – «rileviamo che a Ospitaletto c’è un evidente problema con la democrazia, sia nel rispetto delle istituzioni, sia con la promozione della partecipazione politica dei cittadini»

«Ho avuto modo di conoscere Sarnico durante il mio mandato da Assessore del Comune di Cazzago in merito al polo logistico Esselunga e posso affermare la sua poca predisposizione al confronto e alla collaborazione» aggiunge, infine, Mirco Guidetti coordinatore FDI Franciacorta.