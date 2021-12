“Come si combattono le pandemie e il surriscaldamento? Riducendo la spesa militare”

(red.) Negli ultimi anni è sempre più evidente a tutte e a tutti che le grandi sfide da affrontare sono le pandemie, il riscaldamento globale e la povertà: ma da dove prendere le risorse per affrontarle? 50 Premi Nobel – tra cui gli italiani Giorgio Parisi e Carlo Rubbia – hanno risposto redigendo l’appello per la riduzione delle spese militari mondiali. La loro proposta è semplice e facilmente realizzabile: ridurre del 2% annuo le spese militari mondiali per i prossimi 5 anni, una percentuale irrisoria che permetterebbe di liberare quasi 1.000 miliardi di dollari entro il 2030.

Soldi che, secondo i 50 Premi Nobel, dovrebbero essere destinati per metà ad un fondo globale gestito dall’ONU con l’obiettivo di combattere pandemie, povertà ed emergenza climatica; e per l’altra metà resterebbero a disposizione dei singoli stati per politiche di pace.

“Già all’inizio del 2021, attraverso la Rete Italiana Pace e Disarmo”, spiega una nota del Movimento Nonviolento di Brescia, “abbiamo proposto al Presidente del Consiglio una moratoria di una anno sull’acquisto delle nuove armi per liberare 6 miliardi di euro da investire nella sanità e nell’educazione. Purtroppo non solo la nostra richiesta è rimasta vana ma, anzi, per il 2022 la Spesa Militare italiana sarà nuovamente in forte risalita: quasi 26 miliardi di euro (con una aumento del 20% in tre anni) di cui oltre 8 miliardi saranno destinati all’acquisto di nuovi armamenti.

Brescia non può restare sorda all’appello di questi Premi Nobel. L’impegno per le battaglie pacifiste, ed in particolare contro le armi nucleari, negli ultimi anni ha visto gli amministratori locali e i cittadini bresciani in prima linea. Per questo, rilanciamo la proposta dei 50 Premi Nobel, invitando tutte e tutti a condividerla e firmarla (peace-dividend.org), certi che anche stavolta il nostro territorio non farà mancare il proprio apporto per l’edificazione di un mondo meno armato e più amato.