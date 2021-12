Henrich Obertleiter graziato dal presidente Sergio Mattarella

(red.) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia a Sebastian Heinrich Oberleteir, classe 1941, condannato all’ergastolo per la partecipazione ad atti terroristici compiuti in Alto Adige tra il 1966 e il 1967.

Oberleiter è stato graziato perché, scrive il Presidente Mattarella: “i suoi atti criminosi non hanno provocato decessi, il condannato si è ravveduto e in una dichiarazione allegata alla domanda di grazia ha espresso ripudio della violenza e forte rammarico per le vittime di tutti gli attentati di quel periodo e per il dolore arrecato alle loro famiglie”.

Hanno pesato inoltre sulla decisione il perdono concesso dalle due persone offese che è stato possibile interpellare nel corso dell’istruttoria e la generale concordia da tanto tempo raggiunta in Alto Adige dai tempi di quella stagione.

Oberleiter è uno dei superstiti del gruppo dei cosiddetti “bravi ragazzi della valle Aurina” ritenuti responsabili di alcuni dei più gravi atti di terrorismo compiuti dagli irredentisti sudtirolesi negli anni ’60. Oberleiter aveva presentato formale richiesta di grazia, a cui la Procura di Brescia alcuni anni fa ha dato parere positivo.

“Credo che il Presidente della Repubblica abbia di nuovo dimostrato tanta sensibilità. L’atto di clemenza avviene dopo una lunga storia triste e alquanto dolorosa”, così il governatore altoatesino Arno Kompatscher in un primo commento.

“La violenza non è mai giustificata e non può mai essere vista come una soluzione. Ma ciò che è successo va letto anche considerando il contesto storico e tenendo conto della disperazione da esso provocato alla gente. Credo che non sia un caso che il Presidente nella sua motivazione abbia sottolineato sia il rammarico di Oberleiter, per il dolore arrecato alle famiglie delle vittime sia la condizione generale di concordia che si è creata sul territorio a distanza da quella stagione”, conclude Kompatscher.