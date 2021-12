Sanità, Cecchetti (Lega): “La nostra Lombardia guarda sempre avanti”

(red.) “La Regione Lombardia guarda sempre avanti, al domani e al dopo domani, e l’approvazione odierna della legge di revisione del sistema sanitario regionale lo conferma. Così la Lombardia di fatto è la prima regione italiana ad attuate il Pnrr nella propria sanità e con queste maggiori risorse in arrivo potenzierà la sua rete territoriale implementando la qualità e la quantità dei servizi offerti ai cittadini valorizzando ulteriormente il personale e le strutture. Complimenti alla giunta guidata dal governatore Attilio Fontana per questo passo ulteriore avanti.” Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.