Cecchetti (Lega): “Riparametriamo il reddito di cittadinanza per tagliare bollette luce e gas”

(red.) “Dalla Lega, con Matteo Salvini, arriva l’ennesima proposta di buon senso per aiutare concretamente i cittadini. Spostiamo le risorse destinate al reddito di cittadinanza che sta finendo anche nelle tasche di lavoratori in nero, truffatori e criminali, come ci raccontano ogni giorno le cronache e le indagini, e utilizziamo una parte di queste risorse per tagliare le bollette di luce e gas, per le famiglie ma anche per le imprese come suggerito dall’assessore lombardo Guido Guidesi. Giusto aiutare chi ha bisogno davvero, ma aiutiamo anche chi lavora e chi crea lavoro.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega per Salvini Premier alla Camera dei Deputati.