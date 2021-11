Sanità, Cecchetti (Lega): “Marcia funebre contro riforma lombarda è carnevalata fuori stagione”

(red.) “Quella della marcia funebre organizzata domani a Milano da Medicina Democratica contro la riforma sanitaria regionale è una vera e propria carnevalata fuori stagione. Si contesta la revisione in discussione in Consiglio regionale con bugie e falsità. La Lombardia investirà invece 2 miliardi e rivoluzionerà completamente la medicina territoriale, potenziando i servizi di prossimità e coinvolgendo tutti gli operatori sanitari, altro che fine del sistema sanitario pubblico”. Così Fabrizio Cecchetti, coordinatore lombardo della Lega e Vicecapogruppo alla Camera dei Deputati riguardo alla manifestazione annunciata domani contro la riforma sanitaria regionale.

“Vorrei ricordare– aggiunge Cecchetti – che Regione Lombardia ha sempre “parato” i tagli alla sanità decisi da vari governi grazie alla sua gestione virtuosa e garantire sevizi e prestazioni. Ricordo anche i governi “mani di forbice” si sono succeduti dal 2013 al 2018 ed erano tutti a guida PD. Due dati: 8,4 miliardi di tagli col governo Letta, 16,6 con il governo Renzi e 3,1 miliardi in meno con l’esecutivo Gentiloni. Chi è che mette a rischio il servizio sanitario pubblico?”