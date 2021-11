Borghesi (Lega): “Alleggerire fisco e tagliare bollette sono nostre proposte per sostenere Paese”

(red.) “Siamo al lavoro come Lega per un fisco più leggero e un taglio delle bollette, con l’obiettivo di fornire ai contribuenti risposte certe e soluzioni concrete di buonsenso. Ridurre da cinque a quattro le aliquote Irpef per tutti i contribuenti ed abolire l’Irap per le persone fisiche sono iniziative che noi riteniamo utili al fine di alleggerire la pressione fiscale su imprese e famiglie, rendendole capaci di affrontare i prossimi mesi con maggiori tutele e difendendone così investimenti e risparmi. È fondamentale poi che in una strategia complessiva si ragioni anche di un intervento sui rincari delle bollette di luce e gas, recuperando risorse dagli sprechi del Reddito di Cittadinanza. La Lega c’è e continuerà a proporre soluzioni che possano da subito alleviare la condizione di tanti cittadini provati dalla crisi economica”.

Lo dichiara in una nota Stefano Borghesi, senatore bresciano della Lega componente della commissione finanze a Palazzo Madama