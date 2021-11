Bovezzo, vandalismo sede Pd: solidarietà da Alghisi

(red.) Il Presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi, esprime sostegno e solidarietà al Circolo PD di Bovezzo per l’atto vandalico subito dalla sede nella notte tra il 18 e il 19 novembre quando ignoti hanno sfondato la vetrina del circolo.

“Democrazia significa libertà. Atti come questo vanno fermamente condannati. Piena solidarietà al Circolo di Bovezzo, sicuro del fatto che continuerà a lavorare serenamente, attraverso le tante iniziative utili a riflettere sul senso civico e di partecipazione attiva”, ha detto Alghisi in una nota.