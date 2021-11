Brescia, riqualificazione via Veneto: la Lega incontra i residenti

(red.) La Lega di Brescia sarà sabato mattina in via Veneto “per ascoltare i residenti della zona e raccogliere le loro istanze in merito al progetto di riqualificazione, in modo tale da portarle all’attenzione del Consiglio comunale”.

“La Lega”, si legge in una nota, “si dichiara contraria alla eliminazione dei parcheggi e alle piste ciclabili ricavate con un tratto di vernice. La vera riqualificazione deve necessariamente passare da una condivisione degli interventi con i cittadini. Per questo motivo è stato attivato un link attraverso il quale sarà possibile per chiunque inviare segnalazioni in merito: https://tinyurl.com/legabsxviaveneto”.

Il gazebo sarà allestito in via Veneto all’altezza del civico 47, sabato 20 novembre, dalle 9 alle 12.