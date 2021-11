Reddito cittadinanza, “Basta soldi ai furbetti, più risorse più fondi a disabili e autismo”

(red.) “L’ennesima truffa basata sul reddito di cittadinanza certifica in maniera inequivocabile il fallimento di una misura ideologica che finanzia i furbetti e incentiva le attività criminose, a discapito di chi davvero ne avrebbe bisogno”.

Lo dichiara, in una nota, Stefano Borghesi, senatore bresciano della Lega e componente della commissione Finanze.

“Grazie alla Guardia di Finanza per aver scoperto una truffa dal valore di decine di milioni di euro e sgominato un’organizzazione criminale di romeni, che ha portato alla denuncia di oltre 9mila persone”. “Occorrono seri correttivi al reddito di cittadinanza e una revisione in manovra dei fondi stanziati, che possono essere reindirizzati su misure ben più concrete e utili come il sostegno alle famiglie con figli autistici e in favore dei disabili”, ha chiosato Borghesi.