Bordonali (Lega), Dl Proroghe: “Giusti i ristori per i proprietari penalizzati dal blocco sfratti”

(red.) “Esprimo soddisfazione per l’approvazione di un ordine del giorno al dl Proroghe che impegna il Governo a riconoscere, nel primo provvedimento utile, delle fonti di ristoro per i proprietari di abitazioni penalizzati dal blocco degli sfratti negli ultimi due anni, nonché a velocizzare le procedure esecutive già decretate. La misura sospensiva, voluta per venire incontro a chi era in difficoltà a causa della pandemia, ha un valore temporale e può essere tollerata fino a un certo limite, così come ci dice una sentenza della Corte costituzionale. Il procrastinarsi della misura sta di fatto peggiorando le situazioni pregresse di morosità, lasciando i locatori in un contesto di grande difficoltà economica e incertezza”. Così in una nota la deputata della Lega Simona Bordonali.

