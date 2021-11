Cecchetti (Lega): “Solidarietà all’amico Giacomo Ghilardi, sindaco di Cinisello Balsamo”

(red.) “Solidarietà e vicinanza all’amico Giacomo Ghilardi, sindaco di Cinisello Balsamo, per le gravi e inquietanti minacce ricevute, minacce di morte, con una scritta su un cartello con una stella a cinque punte e il disegno di un fantoccio impiccato con la scritta ‘Ammazzati sindaco’. Solidarietà e vicinanza mia e di tutta la Lega Lombarda. Ritengo inaccettabile che un sindaco, un amministratore sempre in prima fila, tra la gente, per la gente, senza nessuna tutela e con mille responsabilità, venga minacciato di morte, a conferma del ruolo delicato e rischioso dei sindaci, gli amministratori in prima linea, quelli più a contatto con il territorio, con i problemi veri, più esposti, senza filtri o protezioni: i sindaci sono la prima linea delle nostre istituzioni. Mandiamo un grande abbraccio a Ghilardi che certo non si farà intimidire o scoraggiare da questa aggressione. Ricordo inoltre che Ghilardi è anche il vice presidente ANCI Lombardia e il coordinatore regionale dei sindaci della Lega in Lombardia, per cui ricopre anche incarichi di responsabilità e visibilità sia a livello istituzionale che di movimento, e questo rende ancora più grave e inquietante la minaccia di morte ricevuta. Ora auspichiamo ovviamente una solidarietà bipartisan, perché di fronte alla minaccia o alla violenza non può esserci distinzione politica.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.