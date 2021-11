L’opposizione lancia “Desenzano Progetto Futuro”

(red.) Il gruppo “Desenzano Progetto Futuro”, tramite il quale i cittadini e gli attori politici vogliono scendere in campo per attuare quel cambiamento che la città sta aspettando da troppo tempo, è stato presentato ufficialmente venerdì all’Hotel Bonotto di Desenzano del Garda. “Desenzano Progetto Futuro” è il frutto del lavoro di inclusione e coinvolgimento dei consiglieri Valentino Righetti e Giustina Bonanno che, in continuità con la lista “Righetti per Desenzano”, coinvolge già da tempo cittadini di diverse età, competenze e professionalità con l’intento di impegnarsi attivamente attraverso un notevole contributo di idee e di proposte.

L’obiettivo è quello di porre l’attenzione alla sicurezza, all’ambiente e all’innovazione per mettere al centro soprattutto i giovani, la vera risorsa del futuro della comunità.

Un gruppo per un progetto, che venerdì è stato presentato dai consiglieri – anime e punto di riferimento del percorso -, per proseguire prossimamente su territorio: attraverso incontri nei quartieri cittadini al fine di allargare la raccolta delle idee e proposte per ascoltare e soprattutto concretizzare con i fatti quella famigerata “partecipazione” di cui troppo spesso si sente solo parlare.

«La lista Righetti ha lavorato negli anni per tenere viva la sua idea», ha spiegato il consigliere ed ex candidato sindaco Valentino Righetti, affermando che «oggi possiamo applaudire alla nascita di questo nuovo gruppo aperto a tutte le anime progressiste di Desenzano per un progetto che guarda al futuro andando oltre ai termini delle scadenze elettorali e che coinvolga attivamente il maggior numero possibile di cittadini».

Anche la consigliera Giustina Bonanno – fulcro dell’attività che ha avvicinato e coinvolto attivamente i partecipanti anche ai lavori consigliari – ha affermato: «Già in tempi non sospetti abbiamo incontrato, ascoltato e ci siamo confrontati con i cittadini del territorio, concretizzando le varie istanze raccolte in Consiglio comunale in modo costruttivo. Proseguiremo su questa strada, incontrando i cittadini dei quartieri con eventi dedicati e incontri aperti dove accogliere idee e proposte per la città. Il futuro di Desenzano è un processo in evoluzione che passa dalle esigenze e dalle proposte dei cittadini di tutte le categorie e ordini».

Alla presentazione è intervenuto anche Ruben Toninelli, referente di “Desenzano in Azione” – partito che ha deciso di unirsi al nuovo ed innovativo gruppo desenzanese – il quale ha chiarito che : «Azione ha deciso di unirsi al gruppo per l’affinità sulle prospettive per la città e sui temi che si vogliono affrontare. Come gruppo siamo già pronti a scendere in campo anche con incontri a tema più specifici, il primo, organizzato insieme a Desenzano in Azione, sarà sul futuro dell’ospedale di Desenzano e la Sanità sul Garda. La città ha bisogno da anni di avere un progetto per il suo futuro e questo gruppo è il luogo adatto dove realizzarlo». La giovanissima Ludovica Sala ha invece sostenuto che «L’attenzione ai giovani sarà costante e uno degli obiettivi è quello di riuscire a coinvolgere il maggior numero di ragazze e ragazzi nell’ideazione e nelle proposte per la città».