Daniela Plodari responsabile del dipartimento pensionati di Fratelli d’Italia Brescia

In tutta Italia ci sono oltre 16 milioni di pensionati, ovvero il 26,5% della popolazione residente. Nella sola provincia di Brescia sono oltre 350mila. Si tratta di cittadini silenziosi che rappresentano 1 bresciano su 4 e che hanno età variabile, ma spesso condizioni di sostentamento precarie e ha necessità di rappresentanza.

Per questo motivo Fratelli d’Italia ha deciso di costituire a livello provinciale un dipartimento “Pensionati” e di affidarlo con il ruolo di responsabile alle cure di una donna imprenditrice: Daniela Plodari, 54 anni, impegnata nel campo immobiliare a Desenzano.

La nomina, anticipata da una lettera a firma Giorgia Meloni e Valfredo Porega (responsabile nazionale del partito per il settore specifico) e indirizzata al coordinatore provinciale, senatore Maffoni, ha dato il via all’impegno di FdI per “…dar voce anche a Brescia ai pensionati, raccogliendo istanze da tutto il territorio e sostenendo alcune battaglie fondamentali per i meno abbienti come l’aumento delle pensioni minime a mille euro e la creazione di corsie preferenziali nella sanità per visite specialistiche ed odontoiatriche per coloro che hanno più di 65 anni”.

“Presto riunirò tutti i pensionati bresciani per una sorta di Stati Generali del settore”, anticipa Plodari. “Dobbiamo essere molto organizzati e presenti sul territorio per non lasciare ai margini della società migliaia di persone che hanno bisogno e diritto di essere ascoltate, aiutate, comprese e rappresentate. Gli anziani sono una risorsa per la società moderna e noi ci adopereremo per sottolineare questa importante realtà in tutte le sedi istituzionali”.