Green Deal europeo, Eleonora Evi tra i 10 eurodeputati più influenti

(red.) “Sono davvero orgogliosa di essere l’unica italiana tra i primi 10 europarlamentari più influenti nell’ambito del Green Deal europeo” – così Eleonora Evi, co-portavoce nazionale di Europa Verde, a commento della classifica stilata da Vote WatchEurope, organizzazione indipendente creata per promuovere una maggiore trasparenza nel processo decisionale dell’UE. La classifica tiene conto di due indici: quello politico, che si esplicita nella capacità di influenzare la legislazione, modellare i dibattiti e plasmare l’agenda politica dell’Unione europea, e quello comunicativo, ovvero la capacità di costruire consenso e sostegno sui temi del Green Deal attraverso l’uso dei social.

“Si tratta di un riconoscimento europeo prestigioso e significativo. È fondamentale che organizzazioni indipendenti analizzino attraverso dati statistici l’operato degli europarlamentari – aggiunge Evi – affinché il pubblico riesca a distinguere tra speculazione e fatti reali. In politica, purtroppo, la diffusione di informazioni incomplete e distorte induce spesso a formarsi un’opinione sbagliata delle cose. Ecco perché è necessario che agli elettori vengano forniti strumenti idonei per poter valutare l’operato dei loro rappresentanti politici in piena trasparenza, e verificare che alle loro dichiarazioni facciano seguito i fatti. Sono felice che questo risultato premi i miei sforzi, facendosi conferma importante al mio impegno in Europa e sul territorio come co-portavoce nazionale di Europa Verde, e al tempo stesso sprone a fare sempre meglio affinché le istanze dei cittadini raggiungano i tavoli europei e trovino il giusto ascolto” – conclude l’eurodeputata.