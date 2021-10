Azione: “Un sondaggio dice che tra gli under 35 siamo il quinto partito”

(red.) Secondo un sondaggio BiDiMedia di Ottobre su un campione rappresentativo di Under35 Azione è con il 7,3% il quinto partito a livello nazionale. Un risultato eccellente e indicativo della sempre crescente popolarità del partito.

“Dopo anni difficili per la buona politica, finalmente, si inizia a respirare un’aria diversa. Successivamente al buon risultato di Carlo Calenda a Roma questo sondaggio fa piacere, ma non è inaspettato per chi vive da dentro le dinamiche del partito, è il frutto del lavoro degli attivisti e del Comitato Promotore nazionale sui territori. Ora è fondamentale consolidare il trend e fare in modo che anche le fasce di popolazione più anziane colgano lo spirito di rinnovamento di Azione. Con l’indice di gradimento per il Governo Draghi intorno al 65% mi auguro sia solo l’inizio di una fase politica dominata dal pragmatismo e dal Buon Governo” commenta Omar Boukhatem, Coordinatore del gruppo Politiche Giovanili di Brescia in Azione.

“I giovani comprendono quando la politica analizza i temi lungimiranti e non solo populista. Le tante proposte di Azione guardano alla sostenibilità delle stesse nel lungo periodo. Niente boutade elettorali che come sempre, pagheranno future generazioni, ma competenza e attenzione al territorio fanno si che Azione possa sempre di più candidarsi ad essere il partito di chi spera in un futuro migliore, aperto a tutti coloro che vogliono contribuire ad esso” conclude Fabrizio Benzoni, Coordinatore provinciale di Brescia in Azione.