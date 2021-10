De Rosa (M5S): “Con il Ministro Patuanelli per sostenere qualità agroalimentare”

(red.) Massimo De Rosa (M5S Lombardia): “Nella giornata mondiale della pasta, insieme al Ministro Patuanelli, vogliamo ribadire che il nostro sistema agroalimentare è un eccellente punto di forza per la ripartenza economica del Paese e va valorizzato attraverso la sostenibilità della filiera agroalimentare. Durante i lockdown il 41% delle famiglie ha riscoperto il piacere della pasta in casa, che porta con sé tutta la tradizione e la storia italiana, tanto apprezzata all’estero. Il mondo vuole le eccellenze italiane perché l’Italia è in grado di produrre prodotti di altissima qualità, per questo esportiamo in tutto il mondo sicurezza e tradizione del nostro prodotto interno. Proprio l’elevata qualità del nostro prodotto contrasta il concetto di allevamento e agricoltura intensiva. Ancora una volta oggi all’incontro con il MInistro Patuanelli abbiamo ribadito il nostro no al Nutri-score, cioè al sistema di etichettatura dei prodotti dove tutta l’informazione è demandata ad un semaforo “, commenta il capogruppo del Movimento 5 stelle lombardo, De Rosa, che insieme al consigliere pentastellato Simone Verni, segretario commissione agricoltura ha di Regione Lombardia, ha visitato TuttoFood con il Ministro Patuanelli.