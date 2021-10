Reddito di cittadinanza, Erba (M5S): “Basta sciacallaggio politico su misura utile”

(red.) Raffaele Erba (M5S): «Nei confronti di chi infrange la legge, non deve esserci alcuna tolleranza. Per questo voglio ringraziare le Forze dell’Ordine. Detto ciò, è inaccettabile lo sciacallaggio politico messo in atto dalla macchina della propaganda del centrodestra, più Renzi, ogniqualvolta è denunciato un tentativo illegale di sfruttamento del reddito di cittadinanza. Invito personalmente, rendendomi disponibile ad accompagnarlo, Matteo Salvini, il quale anche oggi non ha perso occasione per strumentalizzare l’argomento, a incontrare le persone che grazie al reddito di cittadinanza sopravvivono, si rimettono in marcia, riescono a cambiare la propria vita. Voglio vedere se di fronte alla realtà, che è ben distante dalla propaganda, dai salotti televisivi e dalla politica dei “like”, il leader della Lega ha o meno il coraggio di parlare di fannulloni, scansafatiche e ragazzi sul divano. Una recente stima, pubblicata da diverse testate contava circa 120mila irregolarità su di una platea di tre milioni di beneficiari. In percentuale si tratterebbe del 4% circa. Salvini, la destra e Renzi, come loro solito, parlano di niente». Così Raffaele Erba, Consigliere Regionale del Movimento Cinque Stelle Lombardia, risponde al leader della Lega Matteo Salvini, il quale aveva dichiarato: ”Il reddito di cittadinanza così com’è, è un disincentivo al lavoro, un incentivo ai furbetti e agli evasori”.