Brescia in Azione, domenica mattina presidio in corso Zanardelli

Domenica 10 ottobre dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il gruppo Brescia in Azione sarà presente con un presidio in Corso Zanardelli angolo via Mazzini per continuare la campagna di tesseramento al partito.

L’occasione sarà utile per confrontarsi sui temi vivi della città e della provincia, nonché gli esiti delle ultime elezioni.