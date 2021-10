“Sì aboliamo la caccia”: fine settimana di raccolta firme a Milano

(red.) Luigi Piccirillo (M5S) «Fermare la caccia è una battaglia di civiltà. Questo fine settimana, nelle giornate di sabato e domenica, sarò in via Dante a Milano per raccogliere le firme a sostegno del referendum: “Sì aboliamo la caccia”. Insieme ai promotori del referendum e ai nostri attivisti saremo presenti per confrontarci con i milanesi e chiedere il loro sostegno. Già trecentocinquantamila persone hanno firmato per dire basta alla caccia. Il traguardo è vicino, ma serve un ultimo sforzo da parte di tutti coloro i quali ritengono sia giusto che a esprimersi su questo tema siano i cittadini italiani. Ricordo infine che è possibile esprimere il proprio sostegno al referendum, firmando on line sul sito www.referendumsiaboliamolacaccia.it/firma-digitale/». Appuntamento con Luigi Piccirillo e con il FIRMADAY a sostegno del referendum per l’abolizione della caccia, il 9 e 10 ottobre in via Dante a Milano, dalle ore 10.00 alle 20.00.