Parte l’osservatorio per povertà e fragilità: focus su lavoro, salute e territorio

(red.) L’emergenza pandemica ha messo a dura prova il sistema di welfare della Lombardia, partendo da quello sanitario, con preoccupanti effetti sul piano economico, produttivo, occupazionale e sociale. Da questo assunto sono partiti i sindacati confederali regionali, con le categorie dei Pensionati, per firmare un protocollo insieme a ANCI per dare vita all’osservatorio regionale per il monitoraggio delle povertà e delle nuove fragilità. “La pandemia ha fatto emergere situazioni di vulnerabilità e povertà nella popolazione, e anche l’inflazione con l’aumento di alcuni beni (gas, luce, benzina) ci consegna una situazione con forti criticità. Questo osservatorio ha l’obiettivo di essere un luogo di confronto tra i Comuni lombardi e le organizzazioni sindacali confederali e dei pensionati”.

Osvaldo Domaneschi, segretario generale dei Pensionati lombardi della CISL, rivendica con orgoglio la partecipazione del suo sindacato alla creazione del tavolo e dell’osservatorio che dopo il protocollo firmato lo scorso luglio vede ora la partenza ufficiale.

L’arrivo dei finanziamenti collegati alle risorse del piano Next Generation può aiutare, anche e soprattutto a livello locale, la promozione di interventi utili a accompagnare la ripresa del sistema economico e produttivo, da orientare verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile, in grado di contrastare le tante e diverse forme di disuguaglianza.

“Sarà importante anche impegnarsi per valorizzare i servizi nel territorio, dando più consistenza ai processi partecipativi della governance dei progetti, che affidi alle parti sociali il ruolo che gli compete nella collaborazione alla definizione di strumenti e processi di monitoraggio regionale”.

CGIL CISL UIL e ANCI Lombardia hanno iniziato il confronto sulle modalità per realizzare un monitoraggio dell’evoluzione dei bisogni e rischi sociali e delle risorse finanziarie disponibili, condividendo le prime riflessioni in previsione della prossima programmazione regionale degli interventi di contrasto alla povertà.

Così, è emersa tra le volontà dell’Osservatorio quella di monitorare gli effetti conseguenti all’emergenza sanitaria sugli equilibri finanziari e sulle politiche fiscali e tariffarie degli enti locali, con attenzione a assicurare gli impegni di spesa in welfare locale.

“È un lavoro che FNP compie da diverso tempo e che possiamo mettere a disposizione del lavoro comune, alla ricerca di nuove e maggiori capacità contrattuali con gli enti locali – insiste Domaneschi -, soprattutto sul piano dell’evasione fiscale, per cui diventa sempre più necessario individuare e rafforzare azioni efficaci di recupero”

Da un punto di vista squisitamente sindacale, i rischi di tenuta occupazionale connessi al superamento parziale del blocco dei licenziamenti, destano una condivisa preoccupazione circa gli effetti di una possibile ricaduta di condizioni di vulnerabilità economia e sociale per molte famiglie lombarde..

“Confidiamo che venga valorizzata la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative alla governance del territorio e alla definizione degli obiettivi di programmazione sociale. Chiederemo con forza la convocazione dei tavoli di programmazione e il nostro coinvolgimento. Ci batteremo – conclude il segretario generale FNP CISL – per il potenziamento della medicina territoriale e dei servizi sanitari e socio-sanitari, valorizzando e implementando le buone pratiche avviate in alcuni territori, anche dietro impulso del sindacato dei pensionati”.