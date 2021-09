Donne Democratiche: appello al voto e in bocca al lupo alle candidate

(red.) La Conferenza provinciale delle Donne Democratiche, a conclusione della campagna elettorale dei Comuni che vanno al voto, coglie l’occasione per augurare un buon “In bocca al lupo”! alle candidate sindache e alle candidate consigliere nelle liste civiche che si ispirano ai valori del centro sinistra.

“Possiamo ben dire”, spiega la coordinatrice Leila Moreschi, “che ognuna di loro porta con sé coraggio e determinazione e saprà mettere in campo, nella propria comunità, azioni tese a promuovere l’inclusione sociale e la partecipazione; a costruire percorsi a favore dei cittadini e delle cittadine, delle madri lavoratrici attraverso la promozione e implementazione di servizi socioassistenziali, educativi e culturali.

Per i comuni che andranno al voto, all’interno delle liste civiche che fanno riferimento al centro sinistra, e che sosteniamo convintamente, trova spazio una buona presenza femminile, valore aggiunto per uno sguardo più attento alle politiche di cura del territorio, delle relazioni e del benessere della comunità”.

“Uno dei nostri obbiettivi”, conclude la notra, “è favorire e sostenere la presenza delle donne nelle Istituzioni. Per questo riteniamo sia un passaggio fondamentale quello delle prossime amministrative del 3-4 ottobre 2021”. La Conferenza delle Donne Democratiche sottolinea l’importanza della partecipazione al voto e del sostegno alle candidature femminili in questo rinnovo dei Consigli Comunali.