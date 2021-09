‘Dialogue for climate action’, De Rosa (M5S): “Tanto lavoro ancora in Lombardia”

(red.) «Nella settimana in cui Milano ospita la Pre-Cop 26, è bene ricordare l’importanza delle Regioni nella lotta al cambiamento climatico. La collaborazione fra enti locali, volta a condividere buone pratiche e progetti vincenti, è fondamentale. Al momento, anche in Lombardia, c’è ancora molto lavoro da fare per raggiungere gli obiettivi utili anche solo di contenere i danni. Per questo serve uno sforzo maggiore per intraprendere azioni che vadano verso la Carbon Neutrality. La Lombardia ha tutte le carte in regola per essere un esempio, servono scelte coraggiose ma necessarie» così Massimo De Rosa, capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia, al termine dei lavori della conferenza “Dialogue for climate action: sub-national governments call for raising ambition towards COP26”.