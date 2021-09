Verni (M5S): “Il Superbonus 110% doveva essere prorogato”

Capogruppo M5S V Commissione Territorio e Infrastrutture, Simone Verni (M5S Lombardia): «Lo chiedono le imprese, i cittadini, lo dicono i numeri: il Superbonus 110% doveva essere prorogato. Durante la visita del Presidente Conte questa richiesta è emersa inequivocabilmente dagli operatori del settore edilizio. Una misura fortemente voluta e difesa dal Movimento 5 Stelle grazie alla quale oggi abbiamo la possibilità di rinnovare il patrimonio edilizio, attraverso logiche che fanno della riqualificazione energetica e della sostenibilità i principi guida per creare lavoro, valore e benessere collettivo. Accogliamo dunque con estremo favore la notizia annunciata dal Sottosegretario On. Riccardo Fraccaro della proroga del Superbonus 110%, a sottolineare, se qualcuno nutrisse ancora dei dubbi, che il Paese ha bisogno di interventi concreti a sostegno dello sviluppo economico come è questa» così Simone Verni, capogruppo del Movimento Cinque Stelle presso la Commissione Regionale Territorio e Infrastrutture.