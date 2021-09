Europa Verde: sostegno ad Extinction Rebellion, “media diffondano cultura ecologista”

(red.) “L’emergenza climatica, che sta già iniziando a travolgere il nostro Paese con desertificazione, frane e fenomeni meteorologici sempre più estremi, continua a proliferare nel silenzio più assoluto, della politica come dei media. Per questo motivo, manifestiamo la nostra vicinanza e il nostro sostegno agli attivisti di Extinction Rebellion che, proprio in queste ore, stanno occupando pacificamente le hall delle più importanti televisioni, giornali e radio italiane con cartelli che richiamano l’allarme lanciato dal segretario dell’ONU Antonio Guterres: l’umanità è in codice rosso”.

Così, in una nota, i co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, che proseguono: “I media possono giocare un ruolo importante nell’arginare questa crisi, entrando nelle case degli italiani e diffondendo lungo tutta la Penisola una cultura ecologista in senso ampio, raccontando le evidenze scientifiche e portando alla luce le responsabilità politiche. La COP26 è l’ultima possibilità che i Governi hanno per trovare soluzioni ed evitare il peggio: con questa ennesima azione dimostrativa, i giovani e le giovani ci stanno gridando forte di tutelare il loro futuro, – concludono Evi e Bonelli, – e noi di Europa Verde non possiamo rimanere indifferenti”.