No al nucleare: protesta 5 Stelle davanti a Regione Lombardia

(red.) Domani, martedì 21 settembre, dalle 09.30, i consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle manifesteranno di fronte alla sede del Consiglio Regionale, in via Fabio Filzi 22 a Milano, per dire no all’ipotesi di una centrale nucleare in Lombardia.

“Le politiche della Lega e del centrodestra, in materia di energia, ambiente e sostenibilità sono il passato. Un futuro sostenibile non può guardare all’energia nucleare. Argomento sul quale i cittadini italiani hanno già espresso inequivocabilmente la propria opinione, in due diversi referendum e in merito al quale il Movimento Cinque Stelle ribadirà il proprio no”.

Scrivono i 5 Stelle: “In Consiglio Regionale presenteremo una mozione che impegni Regione Lombardia:

-Ad attivarsi in tutte le sedi istituzionali opportune, nel limite delle proprie competenze, per scoraggiare

eventuali decisioni a favore dello sviluppo dell’energia nucleare in Italia e, in particolare, in Lombardia;

-Ad adoperarsi e ad investire affinché Regione Lombardia raggiunga l’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050;

-A vigilare affinché i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza non siano impiegati per lo sviluppo

dell’energia nucleare, bensì per l’utilizzo delle energie rinnovabili e per la riduzione dei consumi e l’efficientamento energetico”.