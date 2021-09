Elezioni amministrative, mercoledì Matteo Salvini a Torbole e a Castel Mella

(red.) Questo mercoledì 22 settembre Matteo Salvini sarà in Provincia di Brescia per supportare i candidati Sindaci del territorio in vista delle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. “Un segnale importante di vicinanza da parte del Segretario Federale, che ancora una volta dimostra di avere a cuore Brescia e i cittadini della nostra Provincia. La prossima tornata elettorale vede un numero rilevante di Comuni al voto e Matteo Salvini viene per dare ulteriore spinta alle iniziative della Lega, che schiera diversi candidati alla carica di Primo Cittadino”. L’appuntamento è fissato alle ore 17 in Piazza della Repubblica a Torbole Casaglia dove, insieme a Matteo Salvini, saranno sicuramente presenti la candidata Sindaco della cittadina Roberta Sisti ed il candidato Sindaco a Castelmella Giorgio Guarneri insieme ad altri candidati Primi cittadini delle liste appoggiate dalla Lega. Saranno presenti inoltre anche Fabrizio Cecchetti, deputato e coordinatore della Lega Lombarda, gli esponenti politici del territorio e altri Sindaci leghisti.