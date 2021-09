Timken, “lavoratori licenziati per aumentare i profitti”

(red.) Gli addetti alla Timken di Villa Carcina? “Lavoratori licenziati solo per aumentare i profitti”.

Sono le parole di Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) il quale si è recato, nella mattinata di sabato 11 settembre, al presidio permanente degli addetti dell’impianto industriale di via Fiume Mella, dopo la notizia del licenziamento collettivo d aparte della multinazionale statunitense.

“Il governo”, ha aggiunto l’onorevole di Sel, ” ha intenzione di fare qualcosa? Buona parte della politica ha dimenticato i luoghi del lavoro due volte: non intervenendo sulle delocalizzazioni e sbloccando i licenziamenti. Per noi è quindi un dovere stare fuori ai cancelli insieme a loro”.

“L’azienda”, ha aggiunto Fratoianni, “non intende mediare, vuole semplicementechiudere lo stabilimento e delocalizzare. Ma senza essere in crisi, solo per aumentare gli utili. Insomma lavoratori e lavoratrici sacrificati sull’altare del profitto”.

“È ora che si metta fine a queste barbarie”, ha stigmatizzato l’onorevole di Sel. “Noi non ci stiamo e faremo di tutto per sostenere questa battaglia di civiltà e dignità”.