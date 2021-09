De Rosa (M5S): “Insieme a Conte, precisi e intransigenti”

(red.) Massimo De Rosa, capogruppo M5S Lombardia: “Oggi nel tour lombardo di Giuseppe Conte abbiamo parlato molto di lavoro e di progetti. Con i gruppi della Martesana, presenti i consiglieri dei comuni, Conte ha potuto verificare un rinnovato entusiasmo grazie anche alla partecipazione di Giampiero Dio, candidato sindaco a Pioltello. Si riparte dall’ascolto, dall’incontro con le persone e dai temi. Un Movimento 5 Stelle che sarà ancora di più intransigente e preciso nelle battaglie che porta avanti da anni come ambiente lavoro e salute. Credo che le parole di Conte siano in piena sintonia con il lavoro fatto sui territori in questi anni, avere oggi anche il suo appoggio significa molto così da poter continuare a lavorare con forza e passione”, conclude il capogruppo De Rosa