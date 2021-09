Cazzago: la lista Alleanza Civica presenta il candidato sindaco Fabrizio Scuri

(red.) Una civica vera, che racchiude il meglio della società civile cazzaghese ed è sostenuta in maniera compatta dal centrosinistra (che esprime due candidati su 16). E’ questa Alleanza Civica, sodalizio nato per sostenere la candidatura a sindaco di Fabrizio Scuri e riconquistare Cazzago San Martino (e frazioni) dopo la caduta della giunta di centrodestra, che si ripresenta al voto divisa in due fronti.

Nelle scorse ore Alleanza Civica ha chiuso la composizione della lista in vista del voto. Un gruppo fatto in buona parte da donne e giovani (l’età media è inferiore ai 50 anni e uno su quattro ha 30 anni o meno), in cui trovano rappresentanza territoriale sia il centro di Cazzago sia le numerose frazioni: Pedrocca, Costa Barco, Bornato, Calino e Pedrocca (in cui vive ben oltre la metà dei residenti del paese). Oltre a nomi di spicco del territorio, manager, commercianti, operai ed esponenti del mondo dell’associazionismo e del volontariato cattolico.

“Abbiamo costruito una squadra preparata e di valore, ma soprattutto con valori radicati nel territorio”, spiega Scuri, “con questo gruppo vogliamo dare a Cazzago e alle sue frazioni l’amministrazione che si merita dopo anni di litigi da parte dell’amministrazione uscente. Serietà, lavoro, solidarietà, onestà e buon senso sono i concetti cardine con cui cercheremo di governare il paese se gli elettori ci daranno fiducia”.

Per quanto riguarda il programma, che è pronto da settimane e verrà presentato nel dettaglio nei prossimi giorni, è significativo che il primo punto sia l’ambiente: uno dei valori cardine dell’alleanza, ma non il solo. Grande attenzione, nelle proposte, viene dedicata a Cazzago e frazioni con proposte concrete su temi come strade, parchi, decoro urbano, interventi di sostegno sociale, disabili, anziani, scuola, sport e sicurezza.

I CANDIDATI. (in ordine alfabetico): Andreoli Varinia, Bonardi Dario, Bonetti Pietro, Bosio Iris, Consolati Caterina, Delbarba Gianluca, Faita Cristian, Faifer Leonardo, Ferrabò Angelo, Guidetti Sabrina, Lussignoli Daniela, Nembrini Marcello, Paderni Osvaldo, Pelizzari Domenico, Venni Silvio, Venturi Angela.

IL CANDIDATO SINDACO. Fabrizio Scuri ha 57 anni, è sposato e ha 2 figli. Dal 2000 vive nella frazione Pedrocca. Laureato in Matematica all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Scuri – dopo una lunga attività da imprenditore nel settore informatico – ha ricoperto per anni ruoli di presidente ed amministratore delegato in importanti aziende private e pubbliche e dal 2017 è presidente di Centro Padane, società pubblica che si occupa di infrastrutture stradali e di edilizia pubblica per conto della Provincia di Brescia. Per scelta di vita nel 2020 ha deciso di tornare a scuola: è professore di Informatica in un liceo paritario di ispirazione cattolica.