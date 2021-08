Italia Viva promuove nella segreteria regionale i bresciani Bodon e Ferrari

(red.) La nuova segreteria regionale di Italia Viva coordinata dagli onorevoli Maria Chiara Gadda e Mauro Del Barba, vedrà aggiungersi due nuovi tasselli proseguendo così verso una maggiore strutturazione del partito in Lombardia. I bresciani Sara Bodon e Giorgio Ferrari lasceranno infatti la carica di coordinatori provinciali per entrare a far parte della segreteria regionale. La conferma lunedì sera, nel corso di una riunione provinciale alla presenza degli iscritti, e dei parlamentari Gadda e Del Barba.

Bodon e Ferrari hanno accettato con entusiasmo, portando in dote l’esperienza maturata alla guida della provincia di Brescia. A Sara Bodon sarà affidata la responsabilità dei settori inerenti la Famiglia, Pari Opportunità e Terzo Settore. A Giorgio Ferrari la responsabilità dell’Organizzazione e della Formazione.

Italia Viva vuole affrontare con determinazione la sfida alle amministrative di ottobre, così come gli appuntamenti elettorali del prossimo biennio con le elezioni regionali e il rinnovo del consiglio comunale a Brescia.

I nuovi coordinatori provinciali della provincia bresciana, Maria Emma Sala e Gianbattista Groli, prenderanno parte alla terza edizione della Scuola Politica del partito di Matto Renzi che si tiene a Ponte di Legno da mercoledì 1 settembre, e vedrà la partecipazione di oltre 450 giovani provenienti da tutta la penisola.