Plateatici, “Loggia cerchi dialogo con gli esercenti”

(red.) “Non è il momento nè il caso di fare la guerra a chi lavora e ha sofferto a causa del Covid”.

In una nota, il gruppo Lega Nord in Loggia invita il Comune “a dialogare con i 70 esercenti della città che hanno ricevuto la lettera di diffida per l’adeguamento del rivestimento dei plateatici in linea con quanto indicato in sede di concessione (in caso contrario verranno sanzionati), cercando da un lato di trovare un punto di incontro tra l’iniziativa d’impresa e la necessità di distinguere la propria attività, magari anche tramite il nome del proprio locale sui rivestimenti delle poltrone, per esempio, e dall’altro il decoro e l’uniformità degli arredi urbani”.

“Chi ha investito con il proprio lavoro e notevoli sacrifici va premiato e non multato”, affermano gli esponenti del Carroccio, il capogruppo Massimo Tacconi, ed i consiglieri comunali Simona Bordonali, Michele Maggi, Davide Giori, Michela Fantoni e Melania Gastaldi.

“Come spesso accade” è l’attacco dei leghisti, “l’attuale amministrazione non ascolta i nostri esercenti che meritano invece più coinvolgimento nelle decisioni che li riguardano”.

Nel frattempo, la Lega chiede al Comune una “sospensione dell’applicazione delle misure contenute nelle concessioni fino a fine anno, in attesa che si addivenga a una soluzione condivisa”.