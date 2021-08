Desenzano, il prefetto interviene sul memoriale dedicato a Simone Riva

(red.) Anche la prefettura di Brescia, con una nota stampa, è intervenuta sul sesto memoriale dedicato a Simone Riva, militante di Forza Nuova deceduto nel 2015 e fondatore del movimento “Brescia ai Bresciani”, in programma a Desenzano del Garda il prossimo sabato 28 agosto nell’anfiteatro di villa Brunati, di proprietà del comune gardesano. Nella serata, come si legge su Milano.repubblica.it, è in programma un’esibizione del gruppo musicale “Hobbit 1994”, e la presentazione del libro di Guido Taietti, edito dalla casa editrice Altaforte, fondata da Francesco Polacchi, militante di Casa Pound.

La nota del prefetto puntualizza che si tratta di un evento privato e, pertanto, gli avventori dovranno presentarsi con un invito. Il prossimo 24 agosto, inoltre, è in programma un incontro del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza ai cui parteciperà anche il sindaco Guido Malinverno, che avrà come tema centrale proprio l’iniziativa del 28 agosto. Probabile che agli organizzatori dell’evento sia chiesta una lista degli invitati, e che le forze di polizia verificheranno gli ospiti presenti.

“In sede di comitato”, conclude la nota, “verrà valutata una mirata attività di controllo da parte delle forze di polizia, finalizzata a individuare e denunciare ogni eventuale gesto o comportamento evocativo del disciolto partito fascista”.