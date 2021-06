Comazzi (FI): “Brescia, sbagliato non assegnare un’area per il Luna Park”

(red.) “Diversi operatori del settore mi segnalano che quest’anno il Comune di Brescia non intende assegnare ai giostrai un’area per allestire il Luna Park, evento annuale che ha sempre animato i mesi estivi prima della pandemia. Un atteggiamento di chiusura inaccettabile che va a penalizzare enormemente uno dei settori più colpiti dalla crisi dovuta alla diffusione del Covid” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale.

“Quella dell’amministrazione è una scelta – continua l’azzurro – che va a colpire soltanto questa categoria, dato che nel periodo estivo a Brescia si terranno numerosi eventi culturali, musicali e ricreativi, come la ‘Festa della musica 2021’, che partirà il 19 giugno. Eppure – afferma Comazzi – in altri capoluoghi di provincia come Cremona il Luna Park sarà regolarmente aperto, consentendo agli addetti di lavorare. Al sindaco di Brescia – conclude – chiediamo di rivedere questa decisione incomprensibile, concedendo al più presto un’area per l’allestimento delle giostre. Bisogna tenere presente che impedire lo svolgimento del Luna Park significa tenere a casa 60 famiglie, che dopo un anno e mezzo di crisi non potranno guadagnarsi lo stipendio neanche questa estate”