Plico sospetto alla Lega di Brescia, “solidarietà” della Beccalossi

(red.) “Solidarietà ai dirigenti e ai militanti della Lega di Brescia per l’inquietante messaggio ricevuto questa mattina. Che si tratti di uno ‘scherzo’ di cattivo gusto o di qualcosa di più grave, pensavo fossero superati i tempi in cui l’avversario politico veniva considerato come un nemico da minacciare o peggio da abbattere, con l’aggravante vigliacca dell’anonimato. Evidentemente non è così”.

Lo dichiara Viviana Beccalossi, bresciana e presidente del Gruppo Misto in Consiglio regionale, commentando l’episodio avvenuto questa mattina, quando busta sospetta è stata recapitata nella sede provinciale della Lega. “Con l’auspicio che le indagini facciano emergere il gesto di un mitomane e nulla più- conclude Viviana Beccalossi- è triste constatare che il clima di antipolitica degli ultimi anni porti al moltiplicarsi di fatti del genere, che vanno condannati con fermezza”.