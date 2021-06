Milano Pride, “gli ultimi colpi di coda di un pensiero retrogrado e negativo”

(red.) La seduta del Consiglio Regionale si è accesa improvvisamente durante la discussione di una mozione presentata dal Consigliere Regionale Niccolò Carretta (Azione), Bocci (PD) e Verni (M5S) per far illuminare con i colori dell’arcobaleno gli uffici in occasione del mese di sensibilizzazione contro l’omotransfobia.

Niccolò Carretta (Azione) ha commentato: “il livello del dibattito d’Aula è sceso sotto ogni limite tollerabile. Abbiamo chiesto un gesto di vicinanza e siamo stati attaccati anche personalmente. Sono convinto che siano gli ultimi colpi di coda di un pensiero retrogrado e negativo. Tutti dovrebbero sapere quanto successo oggi e non posso accettare, in nome dei cittadini che rappresento, di essere offeso. Chiederò agli Uffici di visionare le videocamere interne e valutare di chiedere provvedimenti”.